Происшествия

Пскович получил условный срок за экстремистские материалы в соцсетях

Пскович осужден за призывы в соцсетях к экстремистской деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 23 марта городской суд огласил приговор по соответствующему уголовному делу.

Установлено, что житель Пскова 6 февраля 2019 года в открытом доступе для неограниченного круга лиц, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», разместил текст, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению насилия и разрушительных действий с призывами к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, уточняется в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу пока не вступил.