Происшествия

Молодой пскович украл продукты из магазина на улице Рокоссовского

Росгвардейцы задержали псковича, укравшего продукты из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

25 марта в магазине на улице Рокоссовского в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего местного жителя, который ранее похитил из этого магазина продукты питания на общую сумму 4700 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.