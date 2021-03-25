Происшествия

Великолучанка лишилась сбережений после общения с мошенником

42-летняя жительница Великих Лук лишилась сбережений после разговора с мошенником по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 24 по 25 марта ей позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения попытки несанкционированного оформления кредита на горожанку он завладел деньгами в сумме 360 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.