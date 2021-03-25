Происшествия

Пропавшую девять лет назад псковичку разыскивают полицейские

Пропавшую без вести в 2012 году жительницу Пскова Юлию Свинцову разыскивают полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, в то время она проживала в районе Корытово.

Приметы: среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, короткие (возможно, крашеные) темно-русые волосы, прямые брови, серо-голубые глаза, прямой нос, тонкие губы. Особые приметы: уши с проколами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Свинцовой, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 8 (911) 351-26-80, 59-63-22 или 02.