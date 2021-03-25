Происшествия

38-летний мужчина пропал в Пскове

38-летнего Юрия Меньшикова разыскивают в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 24 марта местонахождение мужчина неизвестно. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые волосы с залысинами, серо-голубые глаза.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джемпер, синие джинсы, черные ботинки и серую шапку. С собой был рюкзак.

Информацию, которая поможет в поисках мужчины, можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.