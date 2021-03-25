Происшествия

Полиция раскрыла кражу из сельхозорганизации в Новосокольническом районе

Полицейские раскрыли кражу из сельхозорганизации в Новосокольническом районе. Из помещения скотного двора в деревне Островки были похищены восемь мешков комбикорма, ущерб составил около восьми тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в совершении преступления подозревается 31-летняя местная жительница.

Кроме того, полицейские установили подозреваемого в краже, произошедшей в ноябре минувшего года в Опочецком районе. Из автомашины «Фольксваген», стоявшей у дома в деревне Кобылья Гора, был похищен кошелек с деньгами. 27-летний безработный местный житель дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Пскове 24 марта из комнаты в доме по Черскому переулку пропали миксер и утюг. Установлен подозреваемый - 46-летний безработный пскович 1975 года рождения. В рамках уголовного дела полицейские провели обыск и изъяли похищенное имущество.

А в городе Гдове стражи порядка раскрыли кражу сотового телефона. В ней подозревается 44-летний не работающий, ранее судимый горожанин. Похищенный мобильный телефон изъят. Ведется проверка.

Также раскрыты хищения металлических изделий на территории Островского и Псковского районов.