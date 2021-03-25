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Пскович украл из магазина две бутылки водки

28.03.2021 10:58|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

27 марта около 11.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 58-летнего псковича, который похитил из торгового зала две бутылки водки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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