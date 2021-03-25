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Уроженца Нового Уренгоя ищет полиция в Пскове

Полиция Пскова разыскивает уроженца Нового Уренгоя Александра Касимова 1994 года рождения. 3 марта 2021 года он без вести пропал на территории областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы: на вид 25-27 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, шатен, глаза карие, брови низкие, прямые, спинка носа искривлена вправо, уши прилегающие, губы тонкие.

Особые приметы: в области запястья правой руки - послеоперационный шрам длиной около двух сантиметров, а также шрам в надлобной части головы длиной около четырех сантиметров.

Предположительно был одет в черную вязаную шапку, зимнюю куртку бежевого цвета с капюшоном, на искусственном меху, серые спортивные брюки, высокие кроссовки серого цвета с названием известного торгового бренда. С собой может носить рюкзак защитного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Касимова или его судьбе, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 89113512680 или 02.