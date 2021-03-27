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Псковская прокуратура добилась взыскания таможенных платежей на 10 млн рублей

Буйнакский городской суд Республики Дагестан удовлетворил иск Псковской транспортной прокуратуры о взыскании с местного жителя в пользу РФ неуплаченных таможенных платежей. Общая сумма составила 10 млн 220 тыс. рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Ранее Пыталовский районный суд признал жителя Дагестана виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа.

Суд установил, что мужчина из корыстных побуждений в октябре 2019 года по процедуре таможенного транзита переместил на таможенную территорию Евразийского экономического союза иностранные товары - новую одежду и обувь. В таможенный орган назначения в Латвии он товар не доставил, а продал его третьим лицам на территории России.

Таким образом, он причинил имущественный ущерб РФ в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму более 10 млн 220 тыс. рублей, резюмировали в надзорном ведомстве.