Происшествия

Три раза за два дня поджигали автомобили в Псковской области

Три раза поджигали автомобили в Псковской области в пятницу и субботу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 26 марта в 5.50 поступило сообщение о возгорании автомобиля в Промышленном переулке в Новоржеве.

В автомобиле «Шкода Октавия» 2008 года выпуска огнем повреждено переднее колесо, лакокрасочное покрытие передней и задней левых дверей.

В 23.02 в СНТ «Гнильно» в Псковском районе сгорел ВАЗ-2106.

Кроме того, 27 марта в 00.26 на улице Стахановской, 16 в Пскове горел «Фольксваген Гольф». Огнем повреждено левое зеркало, лакокрасочное покрытие левой двери.

Во всех трех случаях причиной возгорания стал поджог.