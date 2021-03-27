Происшествия

Два пала травы произошло в Псковской области в субботу

Два палы травы ликвидировали в Псковской области в субботу, 27 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, возгорания на площади 6,5 га произошли в Островском и Печорском районах. Всего с начала периода зарегистрировано три пала травы.

Кроме того, в выходные дни несколько пожаров произошло в жилых домах и постройках. Так, 26 марта в 22.44 в деревне Ваулино Псковского района сгорела баня. Огнем повреждена кровля сарая. Причина - нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

27 марта в 18.50 на улице Красногорской в Красногородске горел жилой дом. В итоге он остался без кровли, огнем повреждены потолок и стены веранды. Причина - короткое замыкание электропроводки.

А 28 марта в 2.44 поступило сообщение о возгорании в садовом доме в СНТ «Красная Репка» (Псковский район). Дом сгорел из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации печи.

В 4.45 из-за неисправности отопительной печи загорелась баня в поселке Красный Луч Бежаницкого района.