Происшествия

400 часов отработает пскович за попытку кражи на производстве

Жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за покушение на кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

3 сентября подсудимый и его сообщник украли в деревне Неелово-1 комплектующие детали станка, принадлежащего одному из предприятий, на общую сумму 240 тысяч рублей. Фигурантов обнаружили сотрудники предприятия, после чего задержали сотрудники полиции.

Суд учел такие смягчающие наказание обстоятельства, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у подсудимого инвалидности и хронического заболевания.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.