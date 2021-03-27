Происшествия

На псковичей завели уголовное дело за неуплату алиментов

Уголовное дело в отношении двух псковичей возбуждено за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин и в нарушение решения суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Жители Пскова были лишены родительских прав и через суд обязаны выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере ¼ заработка, начиная с 14 февраля 2017 года и до его совершеннолетия.

Ранее обвиняемые уже привлекались к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Однако с сентября 2020 года по март 2021 родители не принимали мер к погашению задолженности перед своим ребенком, хотя в центре занятости населения в качестве безработного зарегистрированы не были. Задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка за этот период составила 87 368 рублей 68 копеек с каждого родителя.