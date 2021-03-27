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Пскович попался на краже бытовой химии и еды

29.03.2021 12:18|ПсковКомментариев: 0

Житель Пскова попался на краже бытовой химии и еды из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

28 марта около 18.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича, который пронес через кассовый узел товары, не заплатив за них. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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