Происшествия

Житель Дедовичского района наказан за угрозу убийством

Жителя Дедовичского района, который угрожал сожительнице убийством, привлекли к ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

15 января подсудимый приставил лезвие ножа к шее женщины, угрожая убийством. Потерпевшая приняла угрозу реально, опасаясь за свою жизнь, отметили в надзорном ведомстве.

Мужчину признали виновным, с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 150 часов. Приговор вступил в законную силу.