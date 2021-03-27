Происшествия

Жителей Дедовичского района отправили в колонию за серию краж

Жители Дедовичского района лишились свободы за несколько краж и причинение вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В период с июня по декабрь подсудимые украли телевизор из жилого дома, металлические изделия из двух квартир, автомобильный аккумулятор с приусадебного участка и газовый баллон из жилого дома. Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 10 000 рублей.

Также подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссор причинили потерпевшим вред здоровью средней тяжести, в том числе женщине за отказ вступить в интимную связь.

Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.