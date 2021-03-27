Происшествия

В Дедовичах мужчину осудили за удар сожителя матери кочергой

Жителя Дедовичского района осудили за причинение легкого вреда здоровью сожителя своей матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дедовичского района.

28 декабря подсудимый совместно со своей матерью и ее сожителем распивал спиртные напитки. Около 20:00 в ходе ссоры, возникшей из-за несогласия подсудимого с проживанием сожителя в доме его матери, мужчина взял металлическую кочергу и с силой нанес ею один удар по затылку потерпевшего, причинив ему легкий вред здоровью.

Обвиняемому назначили наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов. Приговор вступил в законную силу.