Происшествия

Жителя Дедовичского района осудили за избиение случайного прохожего

Жителя Дедовичского района осудили за причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений и кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Ночью 22 августа подсудимый, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее пяти ударов кулаком в лицо незнакомому прохожему.

А в сентябре он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию пилорамы в деревне Красные Горки, откуда похитил бензопилу. Ущерб составил 6500 рублей.

Мужчине назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком 2 года с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.