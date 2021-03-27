Происшествия

Мошенницы обманули псковичку почти на 80 тысяч рублей

Жительница Пскова лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

34-летней жительнице областного центра 27 марта позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила, что злоумышленники пытаются завладеть деньгами псковички из ее личного кабинета. Затем к этому разговору подключилась другая женщина, которая представилась сотрудницей банка.

В ходе общения незнакомка уточнила у собеседницы, какими она располагает банковскими картами, выяснила их реквизиты, а также соответствующие коды. В результате горожанка лишилась около 78 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Жертвами подобного дистанционного мошенничества 26 марта стали также 45-летний мужчина из Бежаниц и пенсионерка из Острова. После общения с мнимыми банковскими служащими они лишились в общей сложности более ста тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела, выясняются обстоятельства произошедшего.