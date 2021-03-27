Происшествия

Ревнивый великолучанин перерезал шею сопернику и отправился в тюрьму

32-летнего жителя Великих Лук приговорили к лишению свободы за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: pixabay.com

В конце декабря 2019 года мужчина поссорился с потерпевшим на почве ревности. Он избил его, а затем вывел на участок, расположенный недалеко от своего дома. Там он подошел к потерпевшему со спины и перерезал ему ножом шею, оставив на месте происшествия. Через непродолжительное время подсудимый вернулся к нему и воткнул нож в переднюю поверхность шеи справа, разрезав мягкие ткани. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимый признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 7 лет.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей в сумме 400 000 рублей в счет компенсации морального вреда и в сумме 20 300 рублей в счет возмещения материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.