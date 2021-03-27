Происшествия

Пскович обокрал три дачи в Великих Луках и не признал вину

27-летний пскович обокрал три дачных дома в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Злоумышленник украл оттуда имущество на общую сумму около 10 тысяч рублей, чтобы обеспечить себя продуктами питания и деньгами. Отмечается, что молодой человек приехал в Великие Луки из Пскова, скрываясь от правоохранительных органов, поскольку подозревается в причинении тяжкого вреда здоровья другим людям (часть 1 статьи 111 и пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

За три факта воровства мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.