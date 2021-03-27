Происшествия

Порхович-подросток сломал отчиму нос, руку и ребра

17-летний житель Порховского района предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью отчима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

13 февраля подросток поссорился в доме с отчимом и нанес ему множество ударов по голове и телу. Мужчина получил кровоподтеки, перелом костей носа, переломы правой руки и ребер с повреждением легкого.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.