Происшествия

Себежанку оштрафовали за повторную продажу пива подростку

Жительницу Себежского района оштрафовали за продажу пива подростку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

9 сентября 2020 года женщина в магазине-баре в Себеже продала несовершеннолетнему две бутылки пива емкостью по 0,45 литра. При этом ранее ее подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Себежанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ, (розничная продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

