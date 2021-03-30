Происшествия

Более 800 нарушителей границы задержали в Псковской области за год

Более 800 нарушителей режима государственной границы задержали пограничники в Псковской области с начала 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По результатам административных разбирательств правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 2 млн рублей.

«Большинство нарушителей являются иностранными гражданами, которые в период введенных ограничений на пересечение государственной границы в связи с пандемией продолжают нарушать российское законодательство в пограничной сфере и пытаются незаконно въехать на территорию Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Из общего числа задержанных лиц выявили 16 нарушителей, въезд которым в Россию не разрешен.

«Значительную помощь в задержании нарушителей оказывают бдительные и внимательные местные жители, которые своевременно информируют пограничников о появлении в приграничных районах подозрительных лиц», - добавили в пресс-службе.

При наличии подобного рода информации, граждан просят обращаться по телефонам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области: