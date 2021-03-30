Происшествия

Пскович принес в учреждение фальшивую купюру

Две пятитысячные банкноты с признаками подделки обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одну купюру изъяли 29 марта в финансовом учреждении города. По имеющимся сведениям, она поступила от 52-летнего псковича. По данному факту возбудили уголовное дело.

А вторую пятитысячную подделку в тот же день выявили в одной из организаций областного центра. Она поступила в выручке из псковского магазина. По данному факту идет проверка.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это деяние предусмотрена уголовная ответственность», - напомнили жителям региона в УМВД.