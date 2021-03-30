Происшествия

Великолучанку подозревают в краже денег с карты пенсионерки

Великолучанку подозревают в краже денег с банковской карты горожанки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительница южной столицы региона 1959 года рождения сообщила полиции, что в период с января по март текущего года с ее банковской украли денежные средства. Удалось установить подозреваемую, ею оказалась 47-летняя великолучанка. Она дала признательные показания.

Подозреваемая под разными предлогами неоднократно бывала у потерпевшей дома. Воспользовавшись случаем, она похитила принадлежащую пенсионерке банковскую карту. Затем сняла с нее 164 тысячи рублей, после чего незаметно вернула карту обратно.

По данному факту возбудили уголовное дело. Санкция части 3 статьи 158 «Кража» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.