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Пограничники пресекли незаконный ввоз 4 тонн говядины в Невельском районе

30.03.2021 18:57|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области вместе с представителями псковской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России порядка 4 тонн мясной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Два автомобиля «Мерседес» были задержаны в Невельском районе в то время как перевозили в антисанитарных условиях  в багажных около 4 тонн говядины. Установить происхождение мясной продукции не удалось, так как товарно-сопроводительные документы и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали. По оценкам специалистов стоимость задержанного товара превышает 1 миллион рублей.

Кроме того, водители, являющиеся гражданами соседнего государства, въехали на территорию России в нарушение установленных правил. Они не смогли предоставить пограничникам документы, дающие право на пересечение государственной границы. За нарушение режима государственной границы правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 9 тысяч рублей.

Мясная продукция передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих правовых решений.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #незаконная торговля #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
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