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В Пскове перед судом предстанет женщина-водитель, ударившая и оскорбившая полицейских

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Пскова. Она обвиняется в применении насилия в отношении двух полицейских (часть 1 статьи 318 УК РФ) и оскорблении одного из них (статья 319 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 14 января на Октябрьском проспекте в Пскове благодаря решительным действиям сознательного псковича был пресечен факт управления подозреваемой автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, после чего на место правонарушения были вызваны сотрудники полиции. Препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении, задержанная ударила рукой по лицу одного из сотрудников и поцарапала его напарника, после чего высказала оскорбительные слова и выражения в адрес первого полицейского, рассказали в ведомстве.

Учитывая полное признание обвиняемой вины, раскаяние в содеянном, активное способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а также перечисление добровольных пожертвований в Российский детский фонд, следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигурантки уголовного преследования и назначения ей судебного штрафа. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.