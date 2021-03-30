Происшествия

Винтовку, спрятанную в чехле от гитары, обнаружили псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации пневматической винтовки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» пограничники в ходе совместного осмотра с представителями таможни легкового автомобиля марки «Ауди», следовавшего из Германии в Россию через латвийско-российскую границу, в прицепе автомобиля среди личных вещей обнаружили скрытую в чехле от гитары пневматическую винтовку.

Выявленная винтовка была передана представителям таможни для проведения экспертизы, результаты которой станут основанием для осуществления дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.