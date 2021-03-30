Происшествия

Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания

Жилой дом сгорел в Палкинском районе в ночь на 31 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Псковской области.

В 00:31 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Боровики. Дом выгорел изнутри, также в результате пожара была полностью уничтожена кровля. Причина — короткое замыкание электропроводки.

Пожарным удалось спасти другой жилой дом и две хозяйственные постройки.

Кроме того, в 22.33 по той же причине сгорел дом в деревне Скурдино Опочецкого района.