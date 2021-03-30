Происшествия

Псковичка украла спиртные напитки из магазина на Октябрьском проспекте

Сотрудники Росгвардии задержали псковичку, подозреваемую в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 марта поступило сообщение о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 47-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства псковичку передали сотрудникам полиции.