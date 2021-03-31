Происшествия

Пскович может на 6 лет лишиться свободы за незаконный оборот алкоголя

До шести лет лишения свободы грозит псковичу за незаконный оборот контрафактного алкоголя. По версии следствия, 45-летний житель Пскова организовал группу, которая хранила горячительные напитки в надворной постройке частного домовладения в городской черте в обход федерального законодательства, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что немаркированная алкогольная продукция сбывалась на территории Псковской области через небольшие магазины.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Пскову и Псковской таможни изъяли более пяти тысяч литров спиртного стоимостью более 2 млн рублей.

В настоящее время следственная часть СУ УМВД России по Псковской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкцией этой правовой нормы предусмотрен максимальный размер наказания - 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств деяния и установление других эпизодов противоправной деятельности.