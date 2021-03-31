Происшествия

Гдовича отправили в колонию за угон и поножовщину

Жителя Гдовского района привлекли к уголовной ответственности за угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью его владельца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

29 июля ранее неоднократно судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения решил угнать ИЖ 2126-030, припаркованный на обочине лесной дороги в Гдовском районе. Мужчина запустил двигатель ключом зажигания, обнаруженным в салоне автомобиля, проехал по дороге около 400 метров и съехал в кювет.

Пытаясь извлечь фигуранта из салона, владелец автомобиля наносил ему незначительные телесные повреждения. Превысив пределы необходимой обороны, подсудимый нанес мужчине удар ножом в живот.

Суд признал жителя Гдовского района виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.