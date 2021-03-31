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Арбитражный суд подтвердил наличие сговора при поставке ФАПов в Псковскую область

Арбитражный суд Псковской области подтвердил наличие сговора между региональным комитетом по здравоохранению и подрядчиком при проведении торгов на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2018 и 2019 годах. Общая сумма двух контрактов превысила 110 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФАС по Псковской области, ранее дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено ведомством по результатам проведения совместных внеплановых проверок с УЭБиПК УМВД России и с прокуратурой региона и в рамках контроля за реализацией национальных проектов.

Согласно контрактам, исполнитель должен был обустроить 29 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Псковской области для оказания первичной медико-санитарной помощи населению.

Антимонопольное управление установило, что на протяжении двух лет между должностные лица комитета и ООО «АртСтрой - 21 век» реализовывали антиконкурентное соглашение, целью которого являлось обеспечение победы и создание преимущественных условий конкретному участнику при проведении аукционов на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Псковской области.

Так, было установлено, что при закупке модульных ФАПов из года в год выигрывала одна и та же компания, снижения цены на торгах не происходило. Кроме того, организатором торгов устанавливались короткие сроки выполнения работ, контракты в полном объеме в эти сроки не исполнялись, однако оплачивались без замечаний. При этом, что также было установлено антимонопольщиками, стоимость медицинского оборудования была завышена.

Внеплановая проверка показала, что многие фельдшерско-акушерские пункты были недостроены, в них отсутствовало водоснабжение, электроэнергия, не были созданы условия доступной среды для инвалидов.

«В подобных случаях, когда имеется сговор организатора и участника торгов, всегда, в первую очередь, страдают люди. Из-за халатного отношения к срокам исполнения контрактов открытие медучреждений, которые так нужны жителям районов, затягивается. Из-за завышенных цен работ выполняется гораздо меньше, чем могло быть. Например, в Карелии за те же деньги было выполнено и благоустройство, установлено ограждение. У нас же эти работы не вошли в цену контрактов, так как цены на оборудование были завышены в три и более раза. Надеемся, в этом году закупка ФАПов пройдет без нарушений с учетом наших рекомендаций», - прокомментировала глава Псковского УФАС Ольга Милонаец.

По итогам рассмотрения были возбуждены дела об административных правонарушениях. Сумма штрафов составит от 1/2 до 1/10 цены двух контрактов.