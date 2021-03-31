Происшествия

Великолукский студент осужден за продажу грамма марихуаны

Студента одного из вузов в Великих Луках признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

29 апреля 2020 года во дворе одного из домов в Великих Луках осужденный, будучи несовершеннолетним, сбыл за 500 рублей каннабис (марихуану) общей массой чуть более одного грамма.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.