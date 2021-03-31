Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Плюсском районе

Мужчина погиб при пожаре в Плюсском районе. Как сообщает газета «Плюсский край», утром 1 апреля поступило сообщение о задымлении в заброшенном доме по улице Октябрьской в поселке Плюсса.

Прибыв на место и ликвидировав очаг возгорания, пожарные обнаружили тлеющие тряпки, а после проветривания помещения нашли труп мужчины 1966 года рождения. Известно, что он вел асоциальный образ жизни, в полиции числился как бомж.

По словам главного госинспектора по пожарному надзору Плюсского и Стругокрасненского районов Владимира Егоркина, вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Причина смерти устанавливается. Проводится проверка.