Происшествия

Фальшивые купюры обнаружили в финорганизациях Пскова

Две фальшивые пятитысячные банкноты обнаружили 30 марта в финансовом учреждении Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А 31 марта в финансовой организации областного центра выявили поддельную тысячерублевую купюру. Она поступила в выручке одного из городских магазинов.

По данным фактам возбудили уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - напомнили псковичам в УМВД.