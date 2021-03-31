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Почти на 200 тысяч рублей оштрафован иностранец за пересечение границы в Псковской области

01.04.2021 11:16|ПсковКомментариев: 0

Иностранца привлекли к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В декабре на российско-белорусском участке государственной границы задержали гражданина одной из бывших советских республик, который, имея запрет на въезд на территорию страны, пытался попасть в РФ для трудоустройства. Когда иностранцу сообщили, что въезд в Россию ему не разрешен, он решил следовать транзитом через Республику Беларусь.

Позже пересекшего границу России иностранца задержали псковские пограничники в Невельском районе. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #невельский район #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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