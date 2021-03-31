Происшествия

Сыр вместо запчастей пытались провезти через границу в Псковской области

На российско-белорусской границе в коробках вместо запчастей обнаружен сыр. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный ввоз из Республики Беларусь в Российскую Федерацию 250 кг европейского сыра.

При проведении контроля транспортного средства с товаром в ППУ «Долосцы» в салоне микроавтобуса «Фиат Дукато» была обнаружена запрещенная к ввозу продукция.

Среди коробок с бывшими в употреблении запчастями к автотранспортным средствам таможенники обнаружили 250 кг «санкционки». По словам водителя, 452 упаковки итальянского и финского сыра различных наименований он должен был доставить в Санкт-Петербург.

Сыр изъят. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.