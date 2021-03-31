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18-летнего псковича признали виновным в незаконном обороте наркотиков

Псковича признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

3 октября в Пскове полиция задержала 18-летнего местного жителя с наркотическим средством в крупном размере. Подросток рассказал, что купил наркотик через интернет посредством «‎закладки» для личного потребления. Ранее подсудимого уже привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Приговором Псковского городского суда виновному назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.