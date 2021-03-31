Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Международная акция 29 апреля
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Происшествия 31.03.2021 12:222 Пскович может на 6 лет лишиться свободы за незаконный оборот алкоголя 01.04.2021 17:570 Многодетную мать из города Дно осудили за кражу с банковской карты 01.04.2021 17:200 Пскович попался с амфетамином в Петербурге 01.04.2021 17:130 18-летнего псковича признали виновным в незаконном обороте наркотиков 01.04.2021 16:510 Хранившему дома гранату псковичу вынесли приговор 01.04.2021 13:200 Сыр вместо запчастей пытались провезти через границу в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 26.03.2021 12:078 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 26.03.2021 10:1712 Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице 30.03.2021 13:309 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 25.03.2021 13:0312 Третий десантно-штурмовой полк планируется развернуть в этом году в Пскове – Шойгу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

18-летнего псковича признали виновным в незаконном обороте наркотиков

01.04.2021 17:13|ПсковКомментариев: 0

Псковича признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. 

3 октября в Пскове полиция задержала 18-летнего местного жителя с наркотическим средством в крупном размере. Подросток рассказал, что купил наркотик через интернет посредством «‎закладки» для личного потребления. Ранее подсудимого уже привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Приговором Псковского городского суда виновному назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Теги: #следственный комитет РФ #наркотики #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 228 человек
01.04.2021, 18:000 К участию в конференции о Великой Отечественной войне приглашают псковскую молодежь 01.04.2021, 17:570 Многодетную мать из города Дно осудили за кражу с банковской карты 01.04.2021, 17:510 В порховской деревне Гора заменят водопропускную трубу под полотном трассы на Остров 01.04.2021, 17:420 Памятный знак воздухоплаванию откроют в Великих Луках
01.04.2021, 17:331 Роспотребнадзор предупредил псковичей об опасности укуса крыс 01.04.2021, 17:200 Пскович попался с амфетамином в Петербурге 01.04.2021, 17:180 В Пскове начались работы по ремонту улицы Инженерной 01.04.2021, 17:130 18-летнего псковича признали виновным в незаконном обороте наркотиков
01.04.2021, 17:051 Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 01.04.2021, 17:020 «Народный контроль» проверил доступность противовирусных препаратов в аптеках Пскова 01.04.2021, 16:510 Хранившему дома гранату псковичу вынесли приговор 01.04.2021, 16:400 МЧС призывает рыбаков не выходить на игольчатый лед Псковского озера
01.04.2021, 16:204 Псковские «управляйки» призвали организовать вакцинацию от COVID-19 01.04.2021, 16:110 «Будет жарко»: Александр Козловский прогнозирует высокую конкуренцию на праймериз 01.04.2021, 15:580 Более 300 млн рублей направили на соцвыплаты в Псковской области 1 апреля 01.04.2021, 15:543 Генпрокуратура призвала не отменять масочный режим в России
01.04.2021, 15:460 Участник конкурса «Новая звезда» из Пскова просит поддержки в СМС-голосовании 01.04.2021, 15:320 Конкурс комиксов про Псков объявил московский журнал 01.04.2021, 15:240 Прокуратура выявила нарушения в уходе за лесами Псковского района 01.04.2021, 15:190 Названы 10 любимых комедий псковичей
01.04.2021, 15:120 Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП 01.04.2021, 15:102 Депутат Госдумы призвал псковичей активнее подавать заявки на благоустройство территорий 01.04.2021, 15:030 Представители белорусской фарминдустрии участвуют в онлайн-встрече с псковскими медиками 01.04.2021, 14:570 О деньгах и любви просят виртуальных ассистентов клиенты Сбербанка
01.04.2021, 14:410 Псковички завоевали золотые медали на чемпионате России по стрельбе из лука 01.04.2021, 14:290 Более 300 тысяч долга выплатил острович после ареста его ВАЗа 01.04.2021, 14:160 Псковская картинная галерея празднует 100-летие 01.04.2021, 14:060 До 9 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 апреля
01.04.2021, 14:008 Александр Козловский рассказал, кто может выиграть праймериз «Единой России» 01.04.2021, 13:542 В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов 01.04.2021, 13:410 Банк «Открытие»: каждый третий россиянин верит в денежные приметы 01.04.2021, 13:300 Псковский губернатор: Если населенный пункт грязный, то дороги и клумбы не исправят негативное восприятие
01.04.2021, 13:200 Сыр вместо запчастей пытались провезти через границу в Псковской области 01.04.2021, 13:162 Более 400 врачей требуется в Псковской области 01.04.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 01.04.2021, 13:026 Археологи нашли доказательство связей древнего Пскова с Кореей
01.04.2021, 12:530 В Пскове устраняют неисправности в работе светофора на Юбилейной 01.04.2021, 12:500 Александр Козловский оценил ремонт в локнянском культурно-досуговом центре 01.04.2021, 12:452 В псковских школах установили комплексы для распознавания лиц детей и измерения температуры 01.04.2021, 12:370 Мастер живописи на воде Ольга Каурова: Шоу эбру – это магическое действо
01.04.2021, 12:350 Фальшивые купюры обнаружили в финорганизациях Пскова 01.04.2021, 12:310 Михаил Ведерников пообещал гранты районам за оперативное принятие новых правил благоустройства 01.04.2021, 12:240 Специалисты «Экопрома» проведут приемы граждан в Пыталово, Печорах и Порхове 01.04.2021, 12:130 Три дома в Пскове остались без тепла и горячей воды
01.04.2021, 12:120 «Сообразим на троих»: Что ждет на выборах псковское «Яблоко»? 01.04.2021, 12:100 Житель гдовской деревни попался на краже крышек и колец от люков 01.04.2021, 12:050 «Спецавтохозяйство» ведет уборку улиц в Великих Луках. ФОТО 01.04.2021, 11:540 Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков»
01.04.2021, 11:450 Пьяного водителя мопеда остановили полицейские в Куньинском районе 01.04.2021, 11:391 Ремонт улицы Бастионной начался в Пскове 01.04.2021, 11:350 Прокуроры сменились в трех районах Псковской области 01.04.2021, 11:330 В Псковском районе проводят капремонт домов с опережением графика
01.04.2021, 11:220 Еще два человека умерли из-за коронавируса в Псковской области 01.04.2021, 11:210 Уровень безработицы вырос в Псковской области 01.04.2021, 11:160 Почти на 200 тысяч рублей оштрафован иностранец за пересечение границы в Псковской области 01.04.2021, 11:110 Нового председателя псковского отделения СТД изберут 5 апреля
01.04.2021, 11:054 Фотофакт: Военная техника разбивает дорогу под Псковом 01.04.2021, 10:580 «Гайд-парк»: Александр Козловский о праймериз и комфортной городской среде 01.04.2021, 10:521 Туризм выходного дня: Карамышево и Мелетово. ФОТО 01.04.2021, 10:510 Мужчина погиб при пожаре в Плюсском районе
01.04.2021, 10:245 В Пскове идет сбор средств на лечение трехлетнего ребенка 01.04.2021, 10:141 Пенсии 17 тысяч жителей Псковской области вырастут на 3,4% 01.04.2021, 10:071 Реформу школьного меню в Псковской области предложила партия «Новые люди» 01.04.2021, 09:540 Прокурор добился восстановления прав порховского инвалида-сироты на жилье
01.04.2021, 09:330 На двух улицах Пскова перекрыли движение автотранспорта с 1 апреля 01.04.2021, 09:155 В Тбилиси устроили акции протеста из-за визита Владимира Познера 01.04.2021, 09:090 Десантники отработают блокирование базы боевиков на полигоне Струги Красные 01.04.2021, 09:050 Автомобиль горел в Невеле 31 марта
01.04.2021, 09:040 Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля 01.04.2021, 08:550 Жителей России предостерегли от заграничных поездок 01.04.2021, 08:440 Охват школ Псковской области, заявившихся на конкурс «АгроНТИ-2021», увеличился 01.04.2021, 08:362 Россияне назвали самые популярные первоапрельские шутки
01.04.2021, 08:230 Весенний призыв на военную службу стартует в России 01.04.2021, 08:120 Постные продукты стали популярнее на 26% 01.04.2021, 08:000 Эксперт спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России 01.04.2021, 07:450 Авиарейсы «Псков – Москва» становятся ежедневными с 1 апреля
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.