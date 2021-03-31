Происшествия

Красногородца привлекли к ответственности за взлом квартиры бывшей сожительницы

Жителя поселка Красногородск привлекли к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В декабре мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил помириться со своей бывшей сожительницей и отправился к ней с визитом. Злоумышленника не остановила запертая дверь в квартиру и отсутствие там проживающей. Он сорвал замок, после чего зашел в квартиру и, расположившись на кресле, уснул. Потерпевшая, обнаружив спящего, вызвала сотрудников полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.