Происшествия

Пскович попался на краже виски из магазина

59-летний житель Пскова попался на краже виски из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

2 апреля около 3.00 экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который похитил из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.