Происшествия

Жителя Дедовичей оштрафовали за побои

Жителя Дедовичей оштрафовали на 7 тысяч рублей за повторные побои. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

20 января нетрезвый мужчина в ходе ссоры ударил потерпевшего ногой в область грудной клетки и дважды - кулаком в лицу. Ранее злоумышленника подвергали административному наказанию за побои.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).