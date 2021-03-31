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Псковский депутат-коммунист возместил двухмиллионный ущерб и получил судебный штраф

В Великих Луках в ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы полностью возмещен двухмиллионный ущерб. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК России по Псковской области, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о назначении судебного штрафа в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Аквавелсервис» в городе Великие Луки. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Установлено, что в 2018-2019 гг. генеральный директор из иной личной заинтересованности, которая выразилась в желании увеличить доходы организации с целью последующего получения прибыли, не выплатил 23 работникам заработную плату в размере почти 2 млн рублей, направив денежные средства на расчеты с контрагентами и иные расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компании.

В рамках предварительного расследования следователями принят комплекс мер для восстановления нарушенного конституционного права граждан на вознаграждение за труд. В результате принятых мер руководитель предприятия – должника полностью погасил задолженность по заработной плате.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном и полное возмещение причиненного ущерба, а так же иным образом заглаживание своей вины путем перечисления добровольных пожертвований в благотворительные фонды региона, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановлением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, речь идет о генеральном директоре компании, депутате Псковского областного Собрания от КПРФ Сергее Сосновском.