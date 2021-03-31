Происшествия

Фургон подожгли в Пскове в ночь на субботу

Фургон подожгли в Пскове в ночь на субботу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 3 апреля в 00.26 поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: г. Псков, ул. Космическая.

В автомобиле «Фиат Дукато» 2014 года выпуска огнем поврежден кузов на площади 18 кв. метров. Закопчен салон. Предположительная причина пожара – поджог.

По аналогичной причине произошел пожар в Локне. 2 апреля в 06.01 поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице Социалистическая. Автомобиль «Вортекс Тинго» 2011 года выпуска выгорел моторный отсек по всей площади. Поврежден салон на площади 1 кв. метр.