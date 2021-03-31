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Начальник Великолукской дистанции пути ОАО «РЖД» осужден за взятки

Приговором Новосокольнического районного суда Псковской области начальник Великолукской дистанции пути ОАО «РЖД» признан виновным в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Указанное должностное лицо в период с июня 2015 года по август 2016 года, действуя в рамках заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «СТР» договора по ремонту объектов Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», систематически получал взятки за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, которые фактически не проводились.

В результате вышеуказанных противоправных действий ОАО «РЖД» был нанесен ущерб в сумме более 16 миллионов рублей.

Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет условно и штрафом в размере 50000 рублей.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

Приговор вступил в законную силу.