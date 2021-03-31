Происшествия

Гдовские росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

Сотрудники отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району прапорщик полиции Андрей Данилов и старший сержант полиции Сергей Нилов нашли потерявшегося десятилетнего ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, росгвардейцы получили ориентировку, что из дома в одном из населенных пунктов Гдовского района ушел десятилетний мальчик. Приметы ребенка были переданы группам задержания Росгвардии, находящимся на маршрутах патрулирования.

Сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску и спустя непродолжительное время после получения ориентировки обнаружили мальчика на улице Кингисеппской в городе Гдове.

Сотрудники Росгвардии доставили ребенка в отдел полиции. Жизнь и здоровье мальчика вне опасности.