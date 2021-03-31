Происшествия

Российские таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг гашиша

Попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша пресекли таможенники в МАПП «Бурачки» (Псковская область). Как сообщили 3 апреля в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, спецоперацию провели сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Таможенники остановили для проверки грузовое транспортное средство, в котором согласно товаросопроводительным документам перевозились оливки испанского производства. В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что топливный бак автомобиля оборудован тайником.

При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством гашиш. Масса наркотика превысила 150 кг.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере в отношении двух граждан РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.