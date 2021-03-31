Происшествия

Двое великолучан попались на краже спиртного в магазине

Двое 20-летних великолучан попались на краже спиртных напитков в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 3 апреля около 18.00 в магазине на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский»

Росгвардейцы задержали молодых людей и передали их в территориальный отдел полиции.