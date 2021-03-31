Происшествия

Великолучанин лишился денег после общения с телефонным мошенником

34-летний житель Великих Лук лишился сбережений после общения с телефонным мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 марта ему позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Он заявил, что якобы возникла опасность несанкционированного списания денег. Под предлогом предотвращения этого противоправного деяния он завладел деньгами потерпевшего в сумме около 280 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

По аналогичной мошеннической схеме 30 и 31 марта жертвами мошенников стали пенсионерка из областного центра и жительница Островского района 1976 года рождения. Злоумышленники похитили у них более 155 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела.